పవన్ కు జగన్ మార్క్ షాక్; గాంధీ జయంతి నాడు ఆ ప్లాన్ భగ్నం.. వైసీపీ రాజకీయం షురూ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై వైసిపి మార్క్ రాజకీయం కొనసాగుతోంది. రాజకీయాలంటే ఎలా ఉంటాయో ముందు ముందు చూపిస్తానన్న పవన్ కళ్యాణ్ కు రాజకీయం అంటే ఇలా ఉంటుంది అని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తోంది వైసిపి. అందులో భాగంగా పవన్ కు భారీ షాక్ ఇస్తోంది. గాంధీ జయంతి నాడు, అక్టోబరు రెండవ తేదీన రాష్ట్రంలో వైసీపీ పాలనలో అధ్వాన్నంగా ఉన్న రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం రంగంలోకి దిగనున్న జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ కు ఓ రేంజ్ లో ఊహించని షాక్ ఇస్తోంది. ఆయన ప్లాన్ ను భగ్నం చేసే పనిలో పడింది వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ.

ఆ డెడ్ లైన్ పూర్తి; గాంధీ జయంతి సాక్షిగా రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్.. వైసీపీ ప్రభుత్వ 'పాలసీ ఉగ్రవాదం' పై ట్వీట్

English summary

Jagan govt gave an unexpected shock to Janasena Pawan Kalyan, who will enter the field for road repairs on gandhi jayanti. Permission was denied to work on the Dhawaleswaram Barrage. Undertook repairs ysrcp itself in ananthapuram.