జగన్ గారు న్యాయం చేయండి..మీ ఎమ్మెల్యే వేధిస్తున్నారు : రైతు ఫ్యామిలీ వేడుకోలు -పొలాలను ట్రాక్టర్లతో తొక్కించి.

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే రైతులను వేధిస్తున్న వీడియోలు ఇప్పుడు వైసీపీలో కలకలానికి కారణమవుతున్నాయి. రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వంగా అటు ముఖ్యమంత్రి పదే పదే చెబుతుంటే..క్షేత్ర స్థాయిలో కొందరు ఎమ్మెల్యేల తీరు భిన్నంగా ఉంటోంది. తాజాగా.. శింగనమల వైసీపీ ఎమ్మెల్యే జొన్నల గడ్డ పద్మావతి భూ ఆక్రమణ ఆరోపణలు వైసీపీలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. శింగనమల నియోజకవర్గంలోని కొర్రపాడు గ్రామంలో నాగలింగారెడ్డి అనే రైతు పంట పొలాన్ని ఎమ్మెల్యే పద్మావతి ఆక్రమిస్తున్నారనే వీడియోతో పాటు పంట పొలంలో రైతులపై దౌర్జన్యం చేస్తున్న వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

English summary

A Farmer from Anantapur had pleaded YS Jagan to do justice as the YCP MLA had asked the officials to make way from their rice fields.