నరేంద్రమోడీ ఎత్తుకు పవన్ కల్యాణ్ పై ఎత్తు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో పదుల సంఖ్యలో ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించుకొని, తాను కూడా అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టాలనుకుంటున్నవేళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీతో జరిగిన భేటీ వ్యూహాత్మక మలుపులకు కారణమవుతోంది. దీంతో పవన్ కల్యాణ్ కూడా తన రాజకీయం తాను చేస్తూనే, తన లక్ష్యాన్ని చేరుకునేలా అడుగులు వేస్తున్నారు. ప్రధానమంత్రిగా మోడీ మాటకు గౌరవమిస్తూ, రాజకీయ నేతగా చంద్రబాబుతో నెయ్యం జరుపుతున్నారు. ఈ పరిణామాలను గమనించి పరిశీలకులు పవన్ కల్యాణ్ కు రాజకీయం బాగానే వంటబట్టిందంటూ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.

English summary

What actually happened between Narendra Modi and Pawan Kalyan?Both of them should know what was discussed