అమరావతి కదలదు ; జనసేన నిద్రపోదు అన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడ ? జనసేనాని మౌనంపై హాట్ డిబేట్ !!

రాష్ట్ర రాజకీయాలలో పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడ ? అమరావతి కదలదు జనసేన నిద్రపోదు అని రాజధాని అమరావతి పోరాటంలో చివరివరకూ రైతుల పక్షాన నిలిచి అమరావతినే శాశ్వత రాజధానిగా మారుస్తా అని చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు సైలెంట్ గా ఎందుకు ఉంటున్నారు? రాష్ట్ర రాజకీయాలపై పవన్ కళ్యాణ్ ఫోకస్ తగ్గిందా? జనసేన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పేలవమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తుందా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

అమరావతి పేరు వింటేనే జగన్ రెడ్డి వణికిపోతున్నారు.. మహోద్యమంగా అమరావతి పోరు : లోకేష్ స్పష్టం

Where is Pawan Kalyan in state politics? Why is Pawan Kalyan silent now? previously he has announced that Janasena will not sleep and that Jana Sena will stand by the capital Amaravati farmers till the end of their movement success, and make Amaravati a permanent capital, but now he is silent, this indicates Pawan Kalyan's focus on state politics diminished. Janasena performing poorly in the state of Andhra Pradesh.