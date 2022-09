రోజా సవాల్ కు జనసేన ప్రతిసవాల్.. జనసేన నేతల హౌస్ అరెస్ట్; నగరిలో రచ్చ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పవన్ కళ్యాణ్ పై మంత్రి రోజా చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు నేపథ్యంలో నగరి నియోజకవర్గంలో రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. పవన్ కళ్యాణ్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన రోజాకు జనసేన నేతలు సవాల్ విసురుతున్నారు. నగరి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పై చర్చకు రావాలని మంత్రి రోజాకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు.

English summary

Janasena leaders fires on Minister Roja's sensational comments on Pawan Kalyan. Janasena leaders who challenged the development of nagari tried to go there, the police stopped them and house arrested.