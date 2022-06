మెగా ఫ్యాన్స్ పోటీకి ఛాన్స్ దక్కేనా..!! పార్టీ కమిటీల్లో స్థానం : పవన్ ను సీఎం చేయాలంటూ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఇప్పటికే జనసేన కోసం పని చేస్తామని మెగా ఫ్యాన్స్ ప్రకటించారు. అయితే, వారిని పార్టీతో ఎలా సమన్వయం చేసుకోవాలి.. వచ్చే ఎన్నికల్లో పార్టీలో మెగా ఫ్యాన్స్ కు గుర్తింపు ఏ విధంగా ఇవ్వాలనే దాని పై జనసేన ముఖ్య నేతలు కసరత్తు చేస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్‌ని ముఖ్యమంత్రి చేయడమే లక్ష్యంగా మెగా అభిమానులు కృషి చేయాలంటూ జనసేన ముఖ్య నేత నాదెండ్ల మనోహర్ పిలుపునిచ్చారు. చిరంజీవి యువత ప్రతినిధులతో మనోహర్ సమావేశమయ్యారు.

English summary

Janasena seek mega fans co operation for up coming elections, it seems to be some of the fans may get chance for contest elections from the party.