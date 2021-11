అమరావతి రైతుల పాదయాత్రకు మద్దతుగా జనసేన.. 26వ తేదీన నెల్లూరులో రైతులకు సంఘీభావం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న మూడు రాజధానుల నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అమరావతి ప్రాంత రైతులు ఆందోళన చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలుగా అమరావతి రైతులు ఆందోళన చేస్తున్నా ప్రభుత్వం స్పందించిన దాఖలాలు లేవు. 3 రాజధానుల నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని, సీఆర్డీఏ రద్దు బిల్లును కూడా వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాజధాని ప్రాంత రైతులు ఉద్యమాన్ని విస్తరించడంలో భాగంగా మహాపాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్నారు.

పాదయాత్ర చేస్తున్న మహిళా రైతుల పాదాలకు పాలాభిషేకం; నెల్లూరులో 24వ రోజు పాదయాత్ర ఇలా!!

English summary

Janasena will show support with farmers in Nellore on the 26th of this month in support of the Amaravati Farmers Padayatra. Janasena leader Nadendla Manohar and other party leaders will join the farmers in the padayatra.