వ్యూహం మార్చిన పవన్ కల్యాణ్!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జనసేన పార్టీ వ్యూహం మార్చింది. నిన్నటివరకు పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ అధికార వైసీపీపై, ముఖ్యమంత్రిపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడేవారు. రానున్న ఎన్నికల్లో వైసీపీని ఓడించాలనే పట్టుదలతో జనసేన ఉండగా, ఆ పార్టీని నిలవరించాలనే ఉద్దేశంతో జగన్ ఉన్నారు. ఇరుపార్టీల మధ్య హోరాహోరీగా పోరు సాగుతోంది.

English summary

While the Janasena is determined to defeat the YCP in the upcoming elections, Jagan is determined to sustain the party.