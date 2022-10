వైఎస్ జగన్ కు జనసేన కౌంటర్.. 2016 వీడియో వైరల్

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తనను ప్యాకేజీ స్టార్‌ అంటే చెప్పుతో కొడతా అంటూ జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్‌కల్యాణ్‌ ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా అవనిగడ్డ సభలో సీఎం జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి ఈ వ్యాఖ్యలపై విమర్శలు చేశారు. దత్త పుత్రుడు, దత్త తండ్రి కలిసి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారని, మూడు పెళ్లిళ్లు చేసుకోమని చెప్పడంద్వావరా సమాజానికి ఎటువంటి సందేశం ఇస్తున్నారని జగన్ ప్రశ్నించారు.

English summary

Jana Sena activists are making viral on social media the comments made by Jagan as the leader of the opposition, saying, 'If the word is wrong, someone's fate is like sandals and brooms... the same applies to me'.