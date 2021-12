పవన్ కళ్యాణ్ మోడీని ప్రశ్నిస్తారు కానీ జగన్ ఏంచేస్తారో చెప్పాలి: వైసీపీ నేతలను ఏకిపారేసిన జనసేన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖ స్టీల్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా చేసిన దీక్ష ఏపీలో దుమారం రేపింది. అప్పటి నుండి వైసీపీ నేతలు పవన్ ను టార్గెట్ చేస్తూ మాటల తూటాలు పేలుస్తూనే ఉన్నారు . పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ గా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తూనే ఉన్నారు. ఇక తాజాగా వైసీపీ నేతల వ్యాఖ్యలకు జనసేన ఘాటుగా బదులిచ్చింది. ఒక్కొక్కరిని పేరుపేరునా ప్రస్తావించి మరీ వారి పనితీరును ఏకరువు పెట్టింది. పవన్ కళ్యాణ్ ను ప్రశ్నించటం కాదు అసలు జగన్ ఏం చేస్తున్నట్టు చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది.

English summary

Janasena leader Venkata Mahesh slams YSRCP MLAs and ministers who targeted Pawan Kalyan. He incensed that Pawan questions Modi but what is jagan doing . janasena demanded that an all-party meeting for Visakha steel plant