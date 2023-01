January 27: సినీ ఇండస్ట్రీ ఉలిక్కి పడిన రోజు జనవరి 27.. అస్సలు ఈ రోజు ఏం జరిగింది..!

జనవరి 27న సినీ ఇండస్ట్రీలో వరుస విషాదాలు నెలకొన్నాయి. జమున, శ్రీనివాస మూర్తి మృతి, తారకరత్నకు గుండె పోటు సినీ పరిశ్రమను ఉలిక్కి పడేలా చేసింది.

జనవరి 27 సినీ ఇండస్ట్రీకి బ్లాక్ డేగా చెప్పుకోవచ్చు. గురువారం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదాలు నెలకొన్నాయి. ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా వివిధ పాత్రల్లో ప్రేక్షకుల హృదయాలలో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న సీనియర్ సినీ నటి జమున ఈ రోజు ఉదయం కన్నుమూశారు. వెండి తెర సత్యభామగా ప్రేక్షకుల మనసులలో నిలిచిపోయిన జమున.. నటనలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

Praying for speedy recovery NTarakarathna garu.. #tarakaratna Anna Get Well Soon 🥺😔 pic.twitter.com/2n50ty4MGN

January 27 can be said to be a black day for the film industry. Although there were tragedies in the Telugu film industry on Thursday