Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తిరిగి రాజ‌కీయాల్లోకి ప్ర‌వేశిస్తున్న‌ట్లు సీనియ‌ర్ నేత జేసీ దివాక‌ర్‌రెడ్డి వారం రోజుల క్రితం ప్ర‌క‌టించారు. అందుకనుగుణంగా తాడిప‌త్రి నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో సుడిగాలి ప‌ర్య‌ట‌న చేప‌ట్టారు. త‌న ముఖ్య‌మైన అనుచ‌రుల ఇంటికి వెళుతూ అంద‌రినీ ప‌ల‌క‌రిస్తున్నారు. నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో ప‌రిచ‌యం ఉన్న ప్ర‌తి ఇంటికి ఆయ‌న క‌లియ‌తిరుగుతున్నారు. ప్ర‌జ‌లంతా పెద్దాయ‌న మ‌ళ్లీ తిరిగొచ్చాడంటూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. జేసీ ప‌ర్య‌ట‌న‌పై ఆయ‌న అభిమానులు హ‌ర్షం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Political analysts predict that political equations are also likely to change as they are actively participating in direct politics again.