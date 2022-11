పీఎం మోడీని వదిలిపెట్టని కేఏ పాల్.. ఏపీ స్పెషల్ స్టేటస్, తెలంగాణా నిధులపై ప్రశ్నలవర్షం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కె ఏ పాల్... ఈ పేరు తెలియని వారుండరు. జాతీయంగా అంతర్జాతీయంగా అందరికీ సుపరిచితుడైన కే ఏ పాల్ రాజకీయాలలో ఏ నాయకులను వదిలి పెట్టరు. మొన్నటికి మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంత్రులను, మాజీ మంత్రులపై విమర్శలను ఏకరువు పెట్టిన కే ఏ పాల్ తాజాగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని టార్గెట్ చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన మన్ కీ బాత్ ప్రసంగాన్ని విన్న కేఏ పాల్ తనదైన శైలిలో మోడీకి ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.

English summary

KA Paul, who targeted PM Modi, asked questions on AP special status and Telangana funds. KA Paul asked to make him as prime minister and he will solve all country's problems.