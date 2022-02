బెజవాడలో మరోసారి కమ్మ-కాపు చిచ్చు ? ఎన్టీఆర్ వర్సెస్ రంగా పేర్లతో-టార్గెట్ వైసీపీ?

Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన జిల్లాల విభజన ప్రక్రియలో పలు చోట్ల వివాదాలు తప్పడం లేదు. ముఖ్యంగా రాష్ట్రం నడిబొడ్డున ఉన్న విజయవాడ జిల్లాకు ఎన్టీఆర్ పేరు పెట్టాలన్న నిర్ణయాన్ని జగన్ హామీ పేరుతో వైసీపీ సమర్ధించుకుంటుండగా.. టీడీపీలో, బయట ఉన్న కాపు సామాజిక వర్గ నేతలు మాత్రం వంగవీటి రంగా పేరు పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీంతో బెజవాడ కేంద్రంగా గతంలో సాగిన కాపు-కమ్మ పోరు మరోసారి తెరపైకి వస్తోంది.

ysrcp govt's decision to put name to vijayawada district seems to create another war between kapu and kamma communities in the state.