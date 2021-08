ఏపీలో సెంట్రలైజ్డ్ అవినీతి , వైఎస్సార్ నిర్ణయాన్నే కాదని జగన్ రహస్య పాలన : కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ధ్వజం

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జీవోల విషయంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దుమారంగా మారింది. ప్రభుత్వ వెబ్ సైట్ లలో జీవోలను పెట్టొద్దు అంటూ ఇంటర్నల్ సర్క్యులర్ జారీ చేయడం ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలపై బిజెపి నాయకులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Lakshminarayana outraged on Jagan Mohan Reddy on offline government orders. Lakshminarayana slams jagan that there was centralized corruption in the AP under jagan's rule. He opined that he had never seen such corruption in 50 years. Lakshminarayana was incensed that the government felt that a secret rule should be maintained, rather than stating that Jagan had stopped the online G.O policy introduced by YSR in 2008.