స్వర్గాన్ని తలపిస్తోన్న కలియుగ వైకుంఠం: భారీ వర్షాలతో సప్తగిరులకు కొత్త శోభ

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

తిరుపతి: శ్రీనివాసుడు కొలువైన తిరుమల.. స్వర్గాన్ని తలపిస్తోంది. జలసవ్వడితో సప్తగిరులు ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. శ్రీమన్నారాయణుడి నామస్మరణకు అవి తోడయ్యాయి. శేషాచలం అడవులు పచ్చదనాన్ని సంతరించుకున్నాయి. మంచుతెరలను కప్పుకొన్న తిరుమల శిఖరాలు సాక్షాత్ స్వర్గాన్ని తలపిస్తోన్నాయి. భారీ వర్షాల వల్ల కపిలతీర్థం, మాల్వాడిగుండం జలపాతాలు ఉరకలు వేస్తోన్నాయి. శ్రీవారి భక్తుల నీటి అవసరాలను తీర్చడానికి ఉద్దేశించిన నీటి ప్రాజెక్టులు గరిష్ఠస్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకున్నాయి. తిరుమలలో ఏ ప్రాజెక్టు కూడా ఖాళీగా లేదు. అన్నీ జలకళను సంతరించుకున్నాయి.

మిస్టర్ జగన్ రెడ్డీ: మీకు అర్థమౌతోందా?: సంస్కారంపై మీ నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలా?: పట్టాభి

English summary

Incessant rains that lashed Tirumala hills for the past few days have brought cheers to pilgrims and locals. Malavadigundam and Kapilatheertham are gliding swiftly from the hill rocks, delighting those travelling through the first ghat and bypass roads.