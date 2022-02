కాపు నేతల కీలక భేటీ - కొత్త వేదిక ఏర్పాటు : కొత్త సమీకరణాల దిశగా..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో రాజకీయ సమీకరణాలు మారుతున్నాయి. 2024 ఎన్నికల లక్ష్యంగా సామాజిక వర్గాల పరంగా ప్రభావం చూపేందుకు సిద్దం అవుతున్నారు. గతంలో హైదరాబాద్ లో రెండు సార్లు సమావేశమైన కాపు నేతలు ఈ సారి విశాఖలో భేటీ అయ్యారు. పార్టీలు - రాజకీయాలకు అతీతంగా సమావేశం నిర్వహించారు. ఎవరు ఏ పార్టీలో ఉన్నా కాపు వర్గానికి ప్రాధాన్యత దక్కేలా వ్యవహరించాలని డిసైడ్ అయ్యారు. ఆ సమావేశంలోనే కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు దిశగా ప్రతిపాదనలు వచ్చినట్లుగా సమాచారం.

Kapu leaders met once again decided to start Forum for Better AP to serve the people in the state, they begin political social engineering