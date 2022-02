జగన్ - చంద్రబాబు కు అడ్డు ఎవరు : సౌత్ కేంద్రంగా కొత్త సమీకరణాలు : ఇద్దరూ డిసైడ్ అయ్యారా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైఎస్ జగన్. ఏపీ సీఎం. లోక్ సభలో ఎక్కవ మంది సభ్యులున్న నాలుగో పార్టీ అధినేత. చంద్రబాబు..నాలుగు దశాబ్దాల రాజకీయ అనుభవం. జాతీయ రాజకీయాల సమన్వయం చేయగల నేర్పరి. కానీ, ఇప్పుడు జాతీయ రాజకీయాల అంశంలో మౌనంగా ఉంటున్నారు. యాక్టివ్ రోల్ పోషిస్తున్న పార్టీలు వీరిద్దరిని కలుపుకొనే ప్రయత్నాలు చేయటం లేదా..వారు ఆహ్వానించినా..వీరు సిద్దంగా లేరా. అయిదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల సమయంలో ఇప్పుడు జాతీయ రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ లక్ష్యంగా తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. అటు తొలి నుంచి ప్రధాని పైన గుర్రుగా ఉన్న మమతా - స్టాలిన్ లు సైతం కేంద్రం పైన పోరాటం విషయంలో ఒక్కటవుతున్నారు.

English summary

An alliance is soon expected at the national level against NDA with KCR and Mamata banerjee leading the way.This is expected without Jagan and Chandrababu.