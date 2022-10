Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

చంద్ర‌బాబునాయుడుకానీ, తెలుగుదేశం పార్టీకానీ తెలంగాణ‌కు వ్య‌తిరేక‌మ‌ని, అది ఆంధ్రుల పార్టీ అని, చంద్ర‌బాబు ఆంధ్రావోడు అంటూ టీఆర్ఎస్ వ్య‌వ‌స్థాప‌కులు, ముఖ్య‌మంత్రి క‌ల్వ‌కుంట్ల చంద్ర‌శేఖ‌ర‌రావు ప్ర‌చారం చేసేవారు. రెండుసార్లు జ‌రిగిన ఎన్నిక‌ల్లో ఆయ‌న‌కు ఇదే ప్ర‌ధాన అజెండా అయింది. ఓట్లు కురిపించడంతోపాటు అధికారం చేతికందించింది. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర స‌మితి బ‌దులు భార‌త రాష్ట్ర స‌మితిని ఏర్పాటు చేయ‌డంవ‌ల్ల తెలంగాణ‌పై త‌న‌కున్న సెంటిమెంట్ రాజకీయాన్ని ఆయ‌నంత‌ట ఆయ‌నే చిదిమేసుకున్నార‌నే అభిప్రాయం సీనియ‌ర్ రాజ‌కీయ‌వేత్త‌ల నుంచి వ్య‌క్త‌మ‌వుతోంది.

English summary

Senior politicians are expressing the opinion that by forming Bharata Rashtra Samithi instead of Telangana State Samithi, he has spoiled his sentimental politics on Telangana.