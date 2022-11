'ముందస్తు'తో BJPని భయపెడుతున్న KCR?

Andhra Pradesh

రాజకీయ వ్యూహాల్లో గండర గండడు, ప్రత్యర్థులకు అంతు చిక్కకుండా వ్యూహాలను పన్నగల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు (కేసీఆర్) అదిగో ముందస్తు, ఇదిగో ముందస్తు, తూచ్ ముందస్తు లేదు అంటున్నారు. దీంతో ప్రత్యర్థి పార్టీలు అయోమయానికి గురవుతున్నాయి. షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఎన్నికలు జరుగుతాయని కేసీఆర్ స్వయంగా ప్రకటించినప్పటికీ 'ముందస్తు'కు సంబంధించిన వార్తలు మాత్రం ఆగడంలేదు. దీనికి కారణం టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాపకింద నీరులా ఎన్నికలకు సంబంధించిన అన్ని కార్యకలాపాలను చేసుకుంటూ వెళ్లడమే.

Telangana Chief Minister Kalvakuntla Chandrasekhar Rao (KCR) who is very clever in his political strategies and has no end in mind for his opponents, says that there is no advance, there is no advance, there is no advance.