IAS అధికారి ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ.. అవినీతిపరులతో పోరాడలేక..

1983లో ఆ కుర్రాడు పదో తరగతి పరీక్ష రాశాడు. స్టేట్ ఫస్ట్...!.. 1985 లో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష .. స్టేట్ ఫస్ట్...!.. ఐఐటి ఎంట్రన్స్ పరీక్ష వ్రాస్తే... మళ్లీ స్టేట్ ఫస్ట్...!..

1989 లో చెన్నై ఐఐటీ నుంచి కంప్యూటర్ సైన్సు కోర్సు పూర్తిచేశాడు.. బ్యాచ్ ఫస్ట్...!.. అదే ఏడాది 'GATE' పరీక్ష... మళ్లీ ఫస్ట్ రాంక్...!.. ఐఏఎస్ పరీక్ష రాశాడు... మళ్లీ ఫస్ట్ ర్యాంక్...! ఐఏఎస్ శిక్షణలో.. మరోసారి ఫస్ట్...!

The person who came in so many firsts was rolled out by the American red carpet, given a green card visa, and waved the green flag at the Massachusetts Institute of Technology.