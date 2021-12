వంశీ క్షమాపణల వెనుక - జూ ఎన్టీఆర్ లింకు ఏంటి : చివరి వరకూ జగన్ తోనే..అందుకే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టీడీపీ రెబల్ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారారు. ఆయన గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యల పైన స్పందించారు. తాను చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల విచారిస్తున్నానంటూ.. భువనేశ్వరికి క్షమాపణలు చెప్పారు. అయితే, వంశీ క్షమాపణలు చెప్పటం పైన పెద్ద ఎత్తున చర్చ సాగుతోంది. ఇదే అంశం పైన వంశీ స్పందించారు. ఎవరో బెదిరింపులు.. పకోడి గాళ్ల హెచ్చరికలతో తాను క్షమాపణ చెప్పలేదని వంశీ స్పష్టం చేసారు. తనకు భువనేశ్వరి అంటే గౌరవమని...అయితే, ఒక విషయం పైన స్పందించే క్రమంలో పొరపాటున నోరు జారానని వివరించారు.

English summary

Vallabhaneni Vamsi had apologised to Nara Bhuvaneshwari. Sources say he has done this only to be safe from Junior NTR.