ప్రతిపక్షాల కుట్రలు; ఉన్నది ఉన్నట్టు.. వైఎస్ జగన్ లక్ష్యం అదేనన్న మంత్రి కొడాలి నాని

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏ మాత్రం చిన్న అవకాశం దొరికినా ప్రతిపక్షాల మీద విరుచుకు పడే రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని తాజాగా మరోమారు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఉద్దేశాన్ని చెప్పి, వైసీపీ ప్రజా ప్రతినిధుల బాధ్యతను కొడాలి నాని గుర్తు చేశారు. ఏపీలో తాజా ప్రభుత్వానికి వస్తున్న ప్రజాదరణపై కొడాలి నాని ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. ఇదే సమయంలో ఓ టి ఎస్ పైన కూడా కొడాలి నాని మరోమారు క్లారిటీ ఇచ్చారు.

English summary

Minister Kodali Nani will raise the flag in earnest against the leaders of the opposition parties. He wanted to tell the people that the Opposition was conspiring against the OTS and that there was. Jagan said the goal is to come to power again.