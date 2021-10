చంద్రబాబు ఆఫీస్ లో బల్లలు విరిగితే రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టాలా? టీడీపీ బంద్ పైనా కొడాలి నాని సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టిడిపి నాయకుడు పట్టాభి వ్యాఖ్యలు అగ్గి రాజేశాయి. ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై టిడిపి నాయకుడు పట్టాభి చేసిన వ్యాఖ్యలతో వైసిపి కార్యకర్తలు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాలపై దాడులకు పాల్పడ్డారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల ఇళ్లను ముట్టడించారు ప్రయత్నం చేశారు. జగన్ పై వ్యాఖ్యలు చేసిన పట్టాభి ఇంటిపై దాడులకు పాల్పడ్డారు. దీంతో ఏపీ రణరంగంగా మారింది. టిడిపి పార్టీ ఆఫీస్ లపై దాడులపై స్పందించిన చంద్రబాబు ఏపీలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.

English summary

Kodali Nani questioned chandrababu if your office furniture destroyed, should the president rule required? Kodali Nani satires on TDP bandh even a small shop could not be closed by tdp call.