రణసీమగా కోనసీమ.. మరోమారు ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చిన జేఏసీ; కర్ఫ్యూ విధించిన పోలీసులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రశాంతంగా ఉండే కోనసీమ రణసీమగా మారింది. కోనసీమ జిల్లాకు రాజ్యాంగ నిర్మాత బిఆర్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టడంపై మొదలైన రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. మంత్రి ఇల్లు తగలబెట్టే దాకా, ఎమ్మెల్యే ఇంటిపై దాడి చేసేదాకా, పోలీసులను గాయాలపాలు చేసే దాకా వెళ్ళింది. కోనసీమ జిల్లా పేరును మార్చవద్దు అంటూ అమలాపురంలో కోనసీమ సాధన సమితి చేపట్టిన ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారడం ఊహించని పరిణామం.

English summary

The naming of Konaseema district as BR Ambedkar district has caused a lot of controversy. A curfew has been imposed in the district from today in the wake of this. The Konaseema Sadhana Samithi once again called for concerns.