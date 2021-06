Krishnapatnam medicine: కొద్దిగంటల్లో ఆనందయ్య మందు పంపిణీ షురూ -దాని పేరు ‘ఔషధ చక్రం’

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కొవిడ్ వ్యాధిని తగ్గించేది కానప్పటికీ, కరోనా సోకినవారికి ఉపశమనం కలిగిస్తుండటం, దుష్ప్రభావాలేవీ లేకపోవడంతో కృష్ణపట్నం ఆనందయ్య మందుకు ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చిన నేపథ్యంలో భారీ ఎత్తున పంపిణీకి రంగం సిద్ధమైంది. సోమవారం(జూన్ 7) ఉదయం నుంచే తన కరోనా మందును పంపిణీ చేయనున్నట్లు ఆనందయ్య ప్రకటించారు.

#Krishnapatnam Medicine 'Oushadha Chakra' Distribution అన్ని జిల్లాలకు మందు పంపిణీ | Oneindia Telugu

English summary

after govt nod, Krishnapatnam Anandaiah herbal medicine, which is believed as relief to covid patients, will be ready to distribution from monday (June 7th). speaking to meda, Anandaiah said that he will distribute the medicine from Monday and stated that he decided to give medicine kits to all district collectors. krishnapatnam medicine named as oushadha chakra.