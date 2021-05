కోటయ్య మృతిపై ఆనందయ్య రియాక్షన్-ఎట్టకేలకు కృష్ణపట్నంలోని నివాసానికి-మందుపై కీలక ప్రకటన

Andhra Pradesh

కృష్ణపట్నం ఆనందయ్య నాటు మందు పంపిణీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో సోమవారం(మే 31) ఆయన తన నివాసానికి చేరుకున్నారు. పోలీస్ భద్రత నడుమ ఇంటికి చేరుకున్న ఆయనకు స్థానికులు స్వాగతం పలికారు. మందు తయారీకి రెండు,మూడు రోజులు సమయం పడుతుందని ఈ సందర్భంగా ఆనందయ్య తెలిపారు. మందు తయారీకి కావాల్సిన మూలికలు సమకూర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. తయారీ తర్వాత అధికారులతో మాట్లాడి మందు పంపిణీ తేదీ ప్రకటిస్తామన్నారు. మందు పంపిణీకి అనుమతినిచ్చిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

Krishnapatnam Anandayya reached his residence on Monday (May 31) in the wake of the government gave nod for his medicine. He was greeted by locals as he reached home amid police security. Anandayya said the preparation of the drug would take two to three days.