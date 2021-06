Andhra Pradesh

కర్నూలు జిల్లా గడివేముల మండలం పెసరవాయిలో జరిగిన ఫ్యాక్షన్ హత్యలు రాష్ట్రంలో సంచలనం రేకెత్తించాయి. కొనేళ్లుగా స్తబ్దుగా ఉన్న ఫ్యాక్షన్ పగలు ఒక్కసారిగా పడగవిప్పడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ప్రత్యర్థులు ముందస్తు ప్లాన్ ప్రకారమే అన్నాదమ్ములు నాగేశ్వరరెడ్డి,ప్రతాపరెడ్డిలను హత్య చేశారని చెబుతున్నారు. కొంతకాలంగా అదును కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రత్యర్థులు... ఆ అన్నాదమ్ములు తమ చిన్నాన్న కర్మకాండకు వస్తున్నారని తెలుసుకుని అక్కడే స్పాట్ పెట్టేందుకు స్కెచ్ వేశారు.

Pratapareddy and Nageswarareddy were killed in the attack of the opponents ... Vaddu Subbareddy and Venkateswarareddy were seriously injured. Subbareddy sustained head and leg injuries. Venkateswarareddy's arm and leg were broken. Vaddu Subbareddy and Venkateswarareddy said that the rivals first collided head-on with a car while going towards the cemetery to participate in the ritual. With this, the five of them fell scattered ... Nageswarareddy and Pratapareddy were killed when they came to consciousness.