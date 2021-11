పాత ఇళ్ళ రుణాల పేరుతో పేదల నుంచి వసూళ్లు... దండుకోవటంలో జగన్ స్పెషలిస్ట్: లంకా దినకర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిరుపేదల ఇళ్ళకు జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు కల్పిస్తానని తీసుకొచ్చిన స్కీమ్ ఇప్పుడు ఏపీలో విమర్శలకు కారణంగా మారింది. జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం ప్రభుత్వ స్థలాల్లో గృహాలు నిర్మించుకొని, గృహ నిర్మాణ సంస్థ నుంచి రుణం పొందిన లబ్ధిదారులు నిర్మించుకున్న ఇళ్లకు యాజమాన్య హక్కులు కల్పించడం కోసం రూపొందించబడిందని ప్రభుత్వం చెప్తున్నా, గతంలో ఇళ్ళ మీద రుణాలు తీసుకుని ప్రభుత్వం ద్వారా లబ్ది పొందిన వారికి నాడు తీసుకున్న లోన్స్ తాలూకు డబ్బు చెల్లించాలని ఆదేశాలు జారీ చెయ్యటంతో ప్రజల్లో తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం అవుతుంది.

English summary

According to Lanka Dinkar, Jaganna has started a scheme to collect money from the poor under the name of Jagananna Absolute Housing Scheme. Lanka Dinkar said Jagan was a specialist in collecting money.