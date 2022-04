జగన్ భారీ వ్యూహం- పీకేను వద్దనుకుని- 175 సీట్ల టార్గెట్ పెట్టి- అసలు ప్లాన్ ఇదే !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీని తొలిసారి అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన ప్రశాంత్ కిషోర్ తిరిగి ఆ పార్టీ కోసం ఈ ఏడాది నుంచి సేవలు అందిస్తారని స్వయంగా కేబినెట్ భేటీలో మంత్రులకు చెప్పిన జగన్.. ఇప్పుడు యూటర్న్ తీసుకున్నారు. పీకే సేవలు ఇక చాలనుకున్నారు. దాని స్ధానంలో 175 సీట్లపై టార్గెట్ పెట్టుకుని మంత్రులతో పాటు ఇన్ ఛార్జ్ లకూ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. దీంతో జగన్ వ్యూహాలపై ఇప్పుడు సొంత పార్టీలోనే పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

ruling in ysrcp chief and cm jagan's confidence over retaining power in 2024 elections at its peak as he leave strategist prashant kishor and focusing on 175 seats only.