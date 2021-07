Tirumala : తిరుమలలో చిరుత సంచారం... భయాందోళనలో భక్తులు...

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

తిరుమలలో గత కొద్దిరోజులుగా చిరుత సంచారం కలకలం రేపుతోంది. ఆదివారం(జులై 11) తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్‌లో చిరుత సంచరించింది. ఏనుగుల ఆర్చి సమీపంలోని ఓ చెట్టు కింద అది సంచరిస్తున్న సమయంలో భక్తులు దాన్ని గమనించారు. సెల్‌ఫోన్లలో వీడియోలు తీశారు. సాధారణంగా ఈ మార్గంలో జింకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. జింకల కోసమే చిరుత ఆ వైపు వచ్చినట్లు భావిస్తున్నారు. చిరుతలు ఇలా తరుచూ ఘాట్ రోడ్డులో సంచరిస్తుండటంతో భక్తులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

నిజానికి ఈ మార్గంలో భక్తులు జింకలకు తరుచూ ఆహార పదార్థాలు అందిస్తుంటారు. దీంతో అవి అటువైపు రావడం అలవాటుగా మార్చుకున్నాయి. అదే సమయంలో జింకల కోసం చిరుతలు మాటు వేస్తున్నాయి. కాబట్టి భక్తులు జింకలకు ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వొద్దని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

శుక్రవారం(జులై 8) తిరుమల రెండో ఘాట్ రోడ్డులోని వినాయక స్వామి ఆలయ సమీపంలో ఓ చిరుత సంచారం కలకలం రేపింది. దీంతో భక్తులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఘాట్ రోడ్డు అందాలను సెల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో హఠాత్తుగా చిరుత కనిపించింది. దీంతో భక్తులు అక్కడినుంచి పరుగులు తీశారు. వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అటువైపు వెళ్లే వాహనదారులను అప్రమత్తం చేశారు.

ఇదే శుక్రవారం సన్నిధానం అతిథి గృహం సమీపంలోని రెస్టారెంట్ వద్ద కూడా చిరుత సంచరించింది. అక్కడి పందులను వేటాడేందుకు చిరుత వచ్చింది. చిరుత రాకను గుర్తించి రెస్టారెంట్ సిబ్బంది పరుగులు తీశారు. వెంటనే చిరుత సంచారంపై భక్తులు, టీటీడీ సిబ్బంది ఫిర్యాదు చేశారు. గతేడాది లాక్‌డౌన్ సమయంలోనూ తిరుమలలో చిరుతలు,ఎలుగుబంట్లు,ఏనుగులు ఇతర జంతువులు సంచరించిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Witnessing leopards at Tirumala premises has become quite common in the recent past. However, off late a leopard was seen roaming in two places in Tirumala.