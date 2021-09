రాంగోపాల్ వర్మను మించిపోయిన డీజీపీ-పోలీసులతో నాకు ప్రాణహాని-తప్పు చేస్తే ఉరిశిక్షకైనా సిద్ధమే : చింతమనేని

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్‌పై టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ నిప్పులు చెరిగారు. మీకు పదవి వ్యామోహం ఉంటే వైసీపీకి మరో రూపంలో సాయం చేయండి గానీ ఇలా కేసులు పెట్టి వేధించవద్దని డీజీపీని ఉద్దేశించి పేర్కొన్నారు. కుర్చీ పాకులాటలో తనలాంటి చిన్నవాళ్లతో చెలగాటం ఆడవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. తనపై కేసులు పెట్టడానికి ఎవరు దొరక్క ఎస్సైలతోనూ కేసులు పెట్టించారని అన్నారు. ఇదేనా మీ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అని ప్రశ్నించారు.

English summary

TDP Ex MLA Chinthamaneni Prabhakar alleged that there is life threat to him from police. He said he would approach the court seeking protection with CRPF forces.