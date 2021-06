ఏపీలో రూ.102కు చేరిన లీటర్ పెట్రోల్‌ ధర-జనం గగ్గోలు-కనికరించని సర్కార్‌

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో పెట్రోల్ ధరలు మంట పుట్టిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న ధరలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పన్నుల మోత తోడవడంతో పెట్రోలు ధరలు కొండెక్కుతున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వస్తున్న పెట్రోల్‌ ధరలతో ఏపీలో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. విపక్షాలు నిరసనలు దిగుతున్నా, ప్రజాగ్రహం కనిపిస్తున్నా ప్రభుత్వం మాత్రం పన్నుల తగ్గింపుకు ముందుకురావడం లేదు. అసలే కరోనా సమయంలో పన్నుల రాబడి తగ్గడంతో పెట్రోల్ ధరలపై ఆలోచించే పరిస్ధితుల్లో ప్రభుత్వం లేనట్లే కనిపిస్తోంది.

English summary

litre petrol price has been crossed rs.102 in andhrapradesh today. despite opposition protests and public anger, the state govt is not seems to be consider reduction of taxes.