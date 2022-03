సారా మరణాలన్నీ వైఎస్ జగన్ హత్యలే.. వైసీపీ నాటుసారా మాఫియా: లోకేష్ ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలో ఇటీవల చోటు చేసుకున్న వరుస మరణాలపై ఏపీ అసెంబ్లీ సోమవారం నాడు దద్ధరిల్లింది. కల్తీ నాటు సారా తాగడం వల్లే జంగారెడ్డిగూడెంలో వరుస మరణాలు సంభవించాయని ప్రతిపక్ష టీడీపీ ఆరోపణలు చేస్తే, తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న ఆరోపణల్లో ఎటువంటి వాస్తవం లేదని వైసీపీ మంత్రులు విరుచుకుపడ్డారు. సభలో జంగారెడ్డి గూడెం మరణాలపై కొనసాగిన రచ్చ నేపధ్యంలో ఐదుగురు టీడీపీ సీనియర్ సభ్యులను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్టు స్పీకర్ ప్రకటించారు. టీడీపీ నాయకుల సస్పెన్షన్ తర్వాత కూడా ఏపీ అసెంబ్లీ వద్ద రగడ కొనసాగింది.

Lokesh said that all the jangareddy gudem deaths were YS Jagan murders and that the YCP was the natu sara Mafia. Jagan said the fraud cost 25 lives.