ఆ జీవోలతో టీచర్లపై కక్ష.. విద్యార్థులకు శిక్ష; జగన్ నూతన విద్యా విధానమిదే: లోకేష్

వైసీపీ ప్రభుత్వ తీరుపై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. వైసిపి ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాలతో విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. టీచర్లపై కక్ష విద్యార్థులకు శిక్ష ఇదే వైసీపీ సర్కార్ అమలుచేస్తున్న నూతన విద్యా విధానం నారా లోకేష్ తాజాగా వైసీపీ సర్కార్ అమలుచేస్తున్న జీవోలపై విరుచుకుపడ్డారు.

Nara Lokesh said that Jagan Reddy's new education policy is destroying the education system by punishing students and revenge on teachers with those G.Os. Lokesh demanded to take back those G.Os