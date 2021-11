ఎలక్షన్ కాదిది ఫ్యాక్షనిస్ట్ కనుసన్నల్లో జరిగే సెలక్షన్; ప్రజాస్వామ్యానికి దొంగ ఓట్ల వేటు: జగన్ టార్గెట్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో జరుగుతున్న ఎన్నికల పోలింగ్ ఆద్యంతం ఉద్రిక్తతల మధ్య కొనసాగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న మినీ స్థానిక సమరంలో అందరిచూపు ప్రధానంగా చంద్రబాబు నియోజకవర్గమైన కుప్పం పై కేంద్రీకృతమైంది. కుప్పంలో పట్టు సాధించాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, తమ బలాన్ని నిలుపుకోవాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేసి, పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసి ఎన్నికలకు వెళ్లారు. ఎవరికి వారు సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్నారు . ఈ క్రమంలో అక్కడ సోమవారం ఉదయం నుండి పోలింగ్ ఉద్రిక్తతల మధ్య కొనసాగుతుంది.

English summary

Nara Lokesh was incensed that the YCP in Kuppam was voting with fake voters and that Jagan Reddy was stalking them for fear of losing. lokesh incensed that This is not an election, it is a selection that takes place in the factionist surveillance.