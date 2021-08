ప్రేమ ఎంత పని చేసింది .. డమ్మీ పిస్టల్ తో చోరీ చేసి దొంగని చేసింది, ఆపై అడ్డంగా బుక్ చేసింది

Andhra Pradesh

ప్రేమంటే ఏమిటంటే నిను ప్రేమించినాక తెలిసే అంటూ పాటలు పాడుతున్న ఓ యువకుడు ఇప్పుడు లబోదిబోమంటున్నారు. ప్రియురాలిని ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం ఏదైనా చేయాలని భావించిన ప్రియుడు తాను చేస్తున్నది తప్పు అని అర్థంకాని స్థితిలో దొంగగా మారాడు. ప్రేయసి మీద విపరీతంగా ఉన్న ప్రేమ అతడిని చోరీలకు పాల్పడేలా చేసింది. అసలు ఇంతకీ ప్రేయసి కోసం ప్రియుడు చేసిన ఘనకార్యం ఏమిటి అంటే...

Suraj Kumar from Orissa in Ichhapuram in Srikakulam district committed theft for giving a gift to Lover. Suraj Kumar kadraka, who was planning to steal, bought a dummy pistol in a flip cart. He then threatened the shop owner at GK Jewelery in Ichapuram, Srikakulam district and stole three gold chains. And then he caught. It seems that the boyfriend did this robbery just for the lover.