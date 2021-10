మోహన్ బాబు తగ్గి నెగ్గారు - మెగా క్యాంపు అక్కడే రాంగ్ స్టెప్ : విష్ణు గెలుపు..ప్రకాశ్ రాజ్ ఓటమి వెనుక..!!

Andhra Pradesh

సాధారణ ఎన్నికలను మరిపిస్తూ సాగిన "మా" ఎన్నికలు ముగిసాయి. ఫలితాలు వచ్చాయి. హోరా హోరీ పోరులో మంచు విష్ణు గెలిచారు. ప్రకాశ్ రాజ్ ఓడారు. అయితే, ఈ ఎన్నికలు మెగా క్యాంప్ వర్సెస్ మోహన్ బాబు అన్నట్లుగా సాగాయి. తొలి నుంచి ప్రకాశ్ రాజ్ వెనుక మెగాస్టార్ మద్దతు ఉందని ప్రచారం సాగింది. ఇక, ఎన్నికలకు కొద్ది రోజుల ముందు మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ఓపెన్ గా ఇదే విషయాన్ని చెప్పేసారు. మోహన్ బాబు సైతం ఒక ఇంటర్వ్యూలో తనకు చిరంజీవి ఫోన్ చేసి..తాను మాట ఇచ్చానని...విష్ణు పోటీ గురించి అడిగారంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

Mohan babu had acted very normal putting aside all the egos that made vishnu panel win and Prakash Raj lost the elections due to some reasons, says experts.