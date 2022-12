మాచర్ల మంటలు: టీడీపీనేతల హౌస్ అరెస్టులు; పల్నాడు, గుంటూరు జిల్లాల్లో హైటెన్షన్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మాచర్లలో తెలుగుదేశం పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి జూలకంటి బ్రహ్మారెడ్డి నిర్వహించిన కార్యక్రమం ఇదేం కర్మ మన రాష్ట్రానికి ఉద్రిక్తతలకు కారణమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో టిడిపి వైఎస్ఆర్ సీపీ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ ఒకరి పై ఒకరు దాడులు చేసుకునే దాకా వెళ్ళింది. శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రారంభమైన గొడవ రాత్రికి చిలికి చిలికి గాలి వానగా మారి, రాళ్ళు, కర్రలతో ప్రతీకార దాడులకు చేసే దాకా వెళ్ళింది.

తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేసి తగులబెట్టిన విధ్వంసకాండ కొనసాగింది. ఈ ఘటనలో పలువురు టిడిపి నాయకులకు గాయాలయ్యాయి. పావని అపార్ట్మెంట్ లోకి దూసుకెళ్లిన టిడిపి నేతలు పలువురు ఇళ్లను ధ్వంసం చేశారు. ఎనిమిది కార్లు ధ్వంసం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో నేడు పల్నాడు, గుంటూరు జిల్లాలలో హై టెన్షన్ నెలకొంది.

English summary

High tension prevailed in Palnadu and Guntur districts in the backdrop of the continued vandalism incident in Macharla. With the house arrests of TDP leaders, the uproar continues in AP.