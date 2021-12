అమరావతి రైతుల మహాపాదయాత్రకు మహారాష్ట్ర రైతుల సంఘీభావం, 41వరోజు అడుగడుగునా జననీరాజనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సీఆర్డీఏ రద్దు, మూడు రాజధానులు నిర్మాణానికి ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏకైక రాజధానిగా అమరావతి మాత్రమే కొనసాగించాలన్న నినాదంతో అమరావతి ప్రాంత రైతుల ఆందోళనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అమరావతి ప్రాంత రైతులు అమరావతి ఉద్యమాన్ని విస్తరించడంలో భాగంగా, అలాగే న్యాయస్థానంలో న్యాయం జరగాలని, దేవస్థానం ద్వారా ధర్మం గెలవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి మాత్రమే కొనసాగాలని సంకల్పించిన మహాపాదయాత్ర ప్రస్తుతం చిత్తూరు జిల్లాలో కొనసాగుతోంది.

అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రకు కర్ణాటక రైతుల సంఘీభావం; భారీ విరాళం ఎంతిచ్చారంటే!!

English summary

A large number of farmers from Maharashtra came and declared their solidarity with the farmers movement who is fighting for capital Amaravati. Farmers from Pune, Pimpri, Chinchwad and Bosari in particular expressed support for the Amaravati farmers.