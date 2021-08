చాక్లెట్ ఆశ చూపి .. బాలుడ్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా కామాంధుడి లైంగిక దాడి ; ఏపీలో షాకింగ్ ఘటన

Andhra Pradesh

బాలికలపై ఆకృత్యాలు మాత్రమే కాదు, బాలురపై లైంగిక దాడులు కూడా ఇప్పుడు సమాజాన్ని పట్టిపీడిస్తున్నాయి. సమాజంలో చిన్నారులకు రక్షణ లేని పరిస్థితి ప్రస్తుతం కనిపిస్తుంది. ఆడా మగా తేడా లేకుండా కామాంధులు రెచ్చిపోతున్నారు. నాగరిక సమాజంలో ఆటవికత రాజ్యమేలుతుంది. నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట లైంగిక దాడులు నిత్యకృత్యమయ్యాయి.

The worst incident took place in Krishna district of Andhra Pradesh. The incident where a man raped a six-year-old boy in Shanti Nagar in Kondapalli has become a local sensation. In Shanti Nagar Indiramma Colony in Kondapalli, a six-year-old boy was playing in front of the house at around 2 pm on Sunday when a man approached him and took him to a deserted area next door hoping to give the child money to buy chocolate. There the man sexually assaulted the boy.