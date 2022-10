మంచు విష్ణుకు రాజకీయం బాగా ఒంటబట్టింది!?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

గతేడాది సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల్లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోను మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ 'మా' ఎన్నికల గురించే చర్చ నడిచింది. సాధారణంగా జరిగే రాజకీయాలను తలదన్నేలా ఒకరి ఎత్తులకు మరొకరు పై ఎత్తులు వేసుకుంటూ మంచు విష్ణు ప్యానెల్, ప్రకాష్ రాజ్ ప్యానెల్ హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. చివరికి ఈ ఎన్నికల్లో విష్ణునే విజయం సాధించారు. మరోసారి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'మా' అంశం చర్చకు వచ్చింది.

English summary

Vishnu said that in order to act in Telugu films, the membership of 'ma' must be absolute and it has been suggested to the producers to make it mandatory.