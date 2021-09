రాజమండ్రిలో మెగా బ్రదర్స్ పర్యటనలు .. రేపు చిరంజీవి, ఎల్లుండి పవన్ కళ్యాణ్ టూర్, ఫ్యాన్స్ లో జోష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం మెగాఫ్యామిలీపై ఆసక్తికర చర్చ కొనసాగుతుంది. రిపబ్లిక్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ చేసిన విమర్శలతో మొదలైన రాజకీయ రచ్చ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. ఇక ఇదే సమయంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవర్ స్టార్, జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటించనుండటం ఆసక్తికరంగా మారింది. మెగా ఫ్యాన్స్ లో కొత్త జోష్ కు కారణమైంది.

పోసాని మెంటల్ కృష్ణ ..పిచ్చాసుపత్రిలో చేర్పించండి : పవన్ కళ్యాణ్ దేవుడు; భగ్గుమన్న నిహారిక

English summary

Chiranjeevi will tour to rajahmundry tomorrow to inaugurate bronze statue of Allu ramalingaiah. Pawan Kalyan will continue his tour on Saturday to participate in the road repair program on dhavaleshwaram barrage.