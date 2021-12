చంద్రబాబుది మురికి నోరు.. జల ప్రళయాలపై కూడా రాజకీయాలా? మంత్రి అనిల్ రివర్స్ ఎటాక్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు, వరదలకు ఏపీ సర్కార్ వైఫల్యమే కారణమని, దీనికి సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి బాధ్యత వహించాలని చంద్రబాబునాయుడు చేస్తున్న డిమాండ్ పై ఏపీ జలవనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మండిపడ్డారు. జల ప్రళయం అడ్డం పెట్టుకొని చంద్రబాబు రాజకీయాలు చేయడం మానుకోవాలని అనిల్ కుమార్ యాదవ్ హితవు పలికారు. అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు కొట్టుకుపోవడం వెనుక ప్రభుత్వ వైఫల్యం ఉందని చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలకు సమాధానం చెప్పిన మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ చంద్రబాబుపై విరుచుకుపడ్డారు.

