మీకు అభ్యర్థులకే దిక్కు లేదు.. మీరు మాకు పోటీనా? టీడీపీ దుస్థితి చెప్పిన మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరో ఎన్నికల నగారా మోగడంతో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. తాజాగా మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియపై చంద్రబాబు నాయుడు వైసీపీని, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమీషన్ ను టార్గెట్ చేస్తూ సంచలన ఆరోపణలు చేయడంతో, చంద్రబాబు పై ధ్వజమెత్తారు వైసీపీ మంత్రులు. ఏపీ ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ప్రస్తుతం జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల పై తనదైన శైలిలో వ్యాఖ్యలు చేశారు. చంద్రబాబును టార్గెట్ చేశారు.తెలుగుదేశం పార్టీకి అభ్యర్థులు దొరకడం లేదని, అభ్యర్థులను నిలబెట్టే దిక్కే లేదని, అలాంటిది మీరా మాకు పోటీ అంటూ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ టీడీపీ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

AP Minister Anil Kumar Yadav satires that the Telugu Desam Party has no candidates how they will compete with us. The minister, slammed Chandrababu, saying the TDP was in a predicament.