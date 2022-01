విశాఖ పరిపాలనా రాజధాని; కొత్త జిల్లాలపై టీడీపీ అనుకూలమా? వ్యతిరేకమా?: మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మళ్లీ మూడు రాజధానులు అంశం తెరమీదకు వచ్చింది. తాజాగా మూడు రాజధానులు అంశం పై మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికల హామీకి అనుగుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాలు ఏ విధంగా వచ్చాయో మూడు రాజధానులు కూడా అదేవిధంగా వస్తాయని మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు. విశాఖపట్నం పరిపాలన రాజధాని గా మారడం ఖాయం అంటూ అవంతి శ్రీనివాస్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Minister Avanti Srinivas clarified that the three capitals will come in the same way as the 26 districts in the state. Avanti Srinivas said that Visakhapatnam is sure to become the administrative capital.