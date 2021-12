మళ్ళీ అసెంబ్లీలో మూడు రాజధానుల బిల్లులు ... ఎప్పుడో క్లారిటీ ఇచ్చిన మంత్రి బాలినేని

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇటీవల మూడు రాజధానులు బిల్లులను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించి తిరిగి మెరుగైన బిల్లులను మళ్లీ సభలో ప్రవేశపెడతామని చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మళ్లీ మూడు రాజధానుల బిల్లులను ఎప్పుడు ప్రవేశపెడతారు అన్నదానిపై రాష్ట్ర విద్యుత్ అటవీ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి క్లారిటీ ఇచ్చారు.

English summary

Minister Balineni Srinivas Reddy, who was on a visit to Mallikarjuna Swamy in Srisailam, Kurnool district, said that after their visit, the three capitals bills would be introduced in the Legislative Assembly next March.