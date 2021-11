రైతుల మహా పాదయాత్రకు దర్శకుడు, నిర్మాత చంద్రబాబే, అది శ్రీమంతుల పాదయాత్ర: మంత్రి జయరాం సెన్సేషన్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి నేటి వరకు అధికార వైసిపి, టిడిపి నేతల మధ్య విమర్శల పర్వం కొనసాగుతూనే ఉంది. గత రెండున్నరేళ్లుగా నిత్యం ఏదో ఒక విషయంలో ఏపీలో రాజకీయ రగడ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇక ప్రస్తుతం ఒకవైపు అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్ర, మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఎన్నికల కోలాహలం వెరసి పొలిటికల్ హీట్ పీక్స్ కు చేరుకుంది. వైసిపి అరాచక పాలన సాగిస్తుందని, అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్పడుతోందని టిడిపి నేతలు, తెలుగుదేశం పార్టీ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని, జగన్ పాలన చూసి ఓర్చుకోలేక చంద్రబాబు విషం కక్కుతున్నారని వైసీపీ నేతలు తిట్టుకోవడం ఏపీలో పరిపాటిగా మారింది.

Minister Gummanuru Jayaram made harsh remarks that Chandrababu is the director and producer of the amaravati farmers Maha Padayatra. He said that it was a march of the rich and it was not popular in public, and said tdp chapter close.