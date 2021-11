చంద్రబాబు సతీమణి గురించి ఎవరూ మాట్లాడింది లేదు; ఇది బాబు సానుభూతి డ్రామా: మంత్రి కన్నబాబు క్లారిటీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

శుక్రవారం జరిగిన శాసనసభ సమావేశాలలో చంద్రబాబు నాయుడుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన ఘటనపై ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారాయి. చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి గురించి వైసిపి ఎమ్మెల్యేలు,మంత్రులు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని మీడియా సమావేశంలో చంద్రబాబు కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా చంద్రబాబు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేయడం ప్రస్తుతం రాజకీయాలలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అసలు వైసీపీ నేతలు చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి గురించి ఏం వ్యాఖ్యలు చేశారు అన్నది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.

English summary

Minister Kannababu said that no one had spoken about Chandrababu wife bhuvaneshwari and that ChandraBabu was doing a sympathy drama.