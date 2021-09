డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ లో చంద్రబాబు దిట్టన్న మంత్రి కన్నబాబు; జగన్ అంటే జెలసీ.. పవన్ కళ్యాణ్ కు చురకలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గులాబ్ తుఫాన్ కారణంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ఉత్తరాంధ్ర, కృష్ణా జిల్లాలలో తీవ్రంగా పంటనష్టం జరిగిందని, రైతన్న నష్టపోయిందని, రైతులకు నష్టపరిహారం చెల్లించి ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత వైసీపీ ప్రభుత్వం పై ఉందని అటు తెలుగుదేశం పార్టీ, ఇటు జనసేన పార్టీ అధికార వైసీపీ ని టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజా పరిస్థితులపై, రాష్ట్రంలో గులాబ్ తుఫాన్ కారణంగా వాటిల్లిన పంట నష్టంపై వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు మాట్లాడారు.

English summary

Minister Kannababu made it clear that the government would take care of the farmers who lost their crops in cyclone gulab affect. minister slams on Chandrababu diversion politics and fires on Pawan Kalyan jealous of Jagan.